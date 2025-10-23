A bankelnök és a gyengülő forint - képeken is!

Délután egy piaci pletyka miatt kezdett gyengülni a forint, ám az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) gyorsan cáfolta, hogy Magyarország nem fizette volna vissza egy lejáró devizakötvényét - mondta el lapunknak Gabler Gergely, az Erste Bank elemzője.