Reggel óta gyengül a forint

Donald Trump;gyengülő forint;orosz olaj;amerikai szankciók;orosz-ukrán háború;

2025-10-23 14:52:00 CEST

Október 23. miatt ugyan a magyarországi piacok zárva tartanak, nemzeti valutánk mozgását főleg az orosz olajra kiszabott amerikai szankciók befolyásolhatják.

Nyomás alatt a forint, átlépte a 390-es szintet az euró – írja a Portfolió. A gazdasági portál kiemelte, hogy forint gyengüléssel kezdte a csütörtöki napot mind az euróval, mind a dollárral szemben. A dollár árfolyama a 337 forintos szint közelében mozog, miközben az euróval szemben 390 forint felett jegyzik a hazai devizát.

– Bár az október 23-i nemzeti ünnep miatt a hazai piacok zárva tartanak, a nemzetközi kereskedés tovább zajlik, így a forint mozgását elsősorban a globális hangulat és a külföldi hírek befolyásolják. A piac figyelme most különösen azokra az amerikai lépésekre irányul, amelyekkel Donald Trump kormánya új olajszankciókat jelentett be Oroszország ellen, ami közvetve a devizapiacokat is mozgathatja – olvasható a nap első felének összefoglalójában.

A helyzet később sem javult, az euró-forint árjegyzés ugyanis már nem hogy a 390-es szintet, hanem lassacskán a 391-et ostromolja.

A hvg.hu ugyanakkor azt írja, hogy a térségbeli valuták nem egészen ezt a trendet követik, a cseh korona kis esés után visszaerősödött, a román lej árfolyama alig mozdult, a lengyel zloty pedig erősödött az euróval szemben, a dollárral szemben pedig pár tizedszázalékot romlottak, nagyjából annyit, amennyit a dollár erősödött az euróval szemben.