Hiába bukott bele Balog Zoltán a pedofilbotrányba, továbbra is hozzá tartoznak a legnagyobb gyerektáborok

Kuratóriumi tag az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványban, mely üdültetéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Az alapítvány alapítói jogainak gyakorlója a Szeged-Csanádi Egyházmegye mellett éppen a Dunamelléki Református Egyházkerület, amelynek Balog Zoltán a püspöke.