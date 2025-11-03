Eltiltása után is évekig szervezhetett gyerektáborokat a pedofília miatt elküldött pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott

eltiltás;pedofília;gyerektábor;Szőlő utca;

2025-11-03 16:01:00 CET

Azt ugyanakkor a Magyar Narancsnak egy hónap alatt sem sikerült megtudnia, hogy Szűcs Balázs atya pontosan meddig szolgált a Budapesti Javítóintézetben.

Eltiltása után még évekig táboroztatott gyerekeket a pedofília miatt elküldött pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott – írja a Magyar Narancs.

A lap felidézi, Szűcs Balázs atya a Budapesti Javítóintézetben is szolgált, ahol az idén május óta letartóztatásban lévő akkori vezetővel 2012-től indították el a délutáni órarend részeként az ún. csendes szoba programot. A foglalkozások helyszíne a nevelőotthon I. emeletén kialakított és felújított szoba volt.

A csendes szobát Szűcs Balázs a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészeként vezette fiatal segítők bevonásával.

A program a Szőlő utcai javítóintézetben kétheti rendszerességgel áll rendelkezésre az ottani fiúk számára, alkalmanként három csoportban, 40-45 gyermek vesz részt rajta. A részvétel önkéntes; a fiataloknak lehetősége van az elcsendesedésre, imára, beszélgetésre. Az atya által vezetett csendes szoba hasznosságáról a Szőlő utcai intézet azt írja, „a foglalkozások hozzásegítik a fiatalokat a világról és önmagukról alkotott képük pozitív irányba fordításához, önvizsgálatukhoz, önkifejezésük erősítéséhez. Az elfogadó attitűd, a bizalmi légkör a növendékeket megnyitja, őszintébben tudnak beszélni a gondjaikról, terveikről.”

Azt, hogy az atya meddig szolgált az intézetben, meddig vitte a csendes szoba programot, a lapnak egy hónap alatt sem sikerült megtudnia,

hiába tette fel kérdéseit az intézetnek, az azt felügyelő Országos Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak és felettes szervének, a Belügyminisztériumnak, egyikük sem reagált.

Szűcs Balázst – akit a Vatikán 2016-ban örökre eltiltotta a papi hivatásától és a fiataloktól – 2015 augusztusában váltották le II. kerületi plébániájáról, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lelkészi tisztségéből is távoznia kellett.

Az atya a 2000-es évek közepétől évenként rendezett táborokat nehéz sorsú gyerekeknek az egész Kárpát-medence területéről a Csobánkán működő cserkészparkban Szövetség az életért címmel. A hvg.hu szerint a cikkből az is kiderül: akkor is 600 árva gyermeket táboroztatott 2015 nyarán, amikor az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye már vizsgálódott ellene. Azon a nyáron, egész pontosan augusztus 31-én váltották le a II. kerületi pesthidegkúti ófalui plébánia éléről. Ennek ellenére

a következő évben is folytatta a munkát, 2016 júliusában is megszervezte a csobánkai tábort, a fő szponzor az EMMI volt, 4 millió forinttal.

Három hónappal később, 2016. október 15-én Erdő Péter bíboros az atyát mindennemű papi és lelkipásztori szolgálattól eltiltotta. Egyesületét ugyanakkor még további három évig vezette, szervezett táborokat. Az egyetlen különbség az volt, hogy a Szövetség az életért táborsorozatot lezárta, és újat nyitott Legyetek egy szív elnevezéssel, a helyszínt pedig Csobánkáról áthelyezte Tápióbicskére.

Az egyesület 2017-es beszámolója már jelezte, az atyáról bebizonyosodó pedofil abúzusok miatt nemkívánatos lett, 2018-ban azonban még így is megszervezhette a következő tábort. Képviseleti jogosultságát végül 2019 májusában törölték, a tápióbicskei tábort már nélküle rendezték meg.