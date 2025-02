Gyógyíthatatlan betegség az asztma

Magyarországon a 18 év alatti gyermekek 4-8%-a asztmás, és 90%-uknak allergiához köthető a betegsége. A légutak krónikus gyulladásával járó betegség tünetei - gyakori köhögés, légzési nehézségek, szorító érzés a mellkasban – különböző életkorban jelentkezhetnek először, de serdülőkorban a tünetek általában jelentősen enyhülnek, az esetek többségében teljesen el is múlnak. Ezért is terjedt el a köztudatban, hogy az asztmát kinövik a gyerekek, és el is lehet felejteni azt a sok kellemetlenséget, amit ez a betegség okozott. Egy olyan betegség azonban, amely a jelenlegi ismereteink szerint nem gyógyítható, nyilvánvalóan nem múlik el a gyermek növekedésével sem. Mit jelent ennek tükrében a serdülőkori tünetmentesség, és hogyan kell ilyenkor viszonyulni az asztmához?