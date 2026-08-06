Kiszáradó tavak, rekordalacsony dunai vízállás, egyre rövidebb, hektikus strandszezonok – teljesen új helyzet előtt állunk. A gyógy- és termálvízkincsre épülő turizmus nagy lehetőség, de a szektor támogatása régi adósság az állam részéről. Közben a fürdőgyógyászati kezelések is elsorvadnak.
Termálvíz ömlik évek óta a „semmibe” Győrszemere határában – adta hírül a Kisalföld. A lapot egy olvasó értesítette erről, aki egy fotót is küldött a szerkesztőségnek, melyen jól látszik, hogy a gyógyvíz csaknem embermagasságban, egyfajta szökőkútként tör fel a mélyről.