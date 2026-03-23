A lemezgyűjtő

Sosem tanult zenét, mégis évtizedek óta abból él. Százezer felvétel minden fontosabb adata ott van a fejében, a raktárában pedig több tízezer fekete korong. A legmegbízhatóbb ügyfelei japánok, de a világ szinte minden pontján vannak vevői és beszerzői. Övé a legteljesebb Mahler-gyűjtemény, a Mester minden felvétele a birtokában van. Rajongása miatt Gusztáv lett az egyik fia második neve. Fülöp Péter klasszikus zenei szentélyében jártunk, ami voltaképpen egy raktár.