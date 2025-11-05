Felborult lakókocsi miatt nem jár a H5-ös HÉV

Felborult egy lakókocsi vasárnap kora délután az Óbudai-sziget H-hídjánál, az úttestre és a sínekre borult jármű miatt a rakpart érintett szakaszát lezárták és a HÉV-forgalom is szünetel a Szentlélek tér és a Filatorigát között - közölte a katasztrófavédelem.