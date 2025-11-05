A fejlesztés érdemi elemei maradhatnak el – figyelmeztetett a Podmaniczky Mozgalom vezetője.
A végzetes baleset késéseket okozott a szentendrei vonalon.
Felborult egy lakókocsi vasárnap kora délután az Óbudai-sziget H-hídjánál, az úttestre és a sínekre borult jármű miatt a rakpart érintett szakaszát lezárták és a HÉV-forgalom is szünetel a Szentlélek tér és a Filatorigát között - közölte a katasztrófavédelem.
Pótlóbuszok közlekednek a hétvégén az 5-ös, szentendrei HÉV helyett a Batthyány tér és Budakalász között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Nem jár a szentendrei, H5-ös HÉV a Batthyány tér és a Margit híd között péntek este és szombat reggel.