Lebutított, a kampányra időzített lépés – kommentálta Vitézy Dávid a szentendrei HÉV-ről szóló kormánydöntést

közlekedés;Vitézy Dávid;HÉV;H5-ös HÉV;

2025-11-05 12:31:00 CET

A fejlesztés érdemi elemei maradhatnak el – figyelmeztetett a Podmaniczky Mozgalom vezetője.

Orbán Viktor Lázár János javaslatára a H5 szentendrei hév műszaki tartalmának „racionalizálásáról” hozott kormánydöntést. Milyen szép szó – írta Vitézy Dávid szerda reggel a Facebook-oldalán. A Podmaniczky Mozgalom vezetője ezzel kapcsolatban megjegyezte, a konkrétan elmaradó műszaki tartalomról, új tervekről egy szó sincs, egy éjszakai, pár mondatos kormányhatározattal intézik el a százezrek közlekedését meghatározó infrastruktúra jövőjét.

„Uniós forrásból éveken át dolgoztunk a részletes terveken a H5 átfogó felújítása érdekében. Aztán 2022 után Lázár az egészet leállította, három éve nem történik semmi – szó szerint, a tervezés ott tart, ahol a BFK megszűnésekor abbahagytuk” – állapította meg Vitézy. Majd – folytatta – most hirtelen

„a kampányban kijön ez a határozat, gyorsan lebutítják a műszaki tartalmat, hogy kiírjanak egy kampányra időzített építési közbeszerzést, hogy az agglomerációban és Óbudán legyen mit mondani legalább”.

Ugyanis még a korábbi tervek engedélyezést sem sikerült végigcsinálni három év alatt, hisz minden szakembert kirúgott Lázár, aki ezzel foglakozott – tette hozzá.

Bejegyzésében kiemelte, pontos műszaki tartalmat és terveket nem tettek közzé, próbálták ezt egy éjszakai közlönnyel megúszni. De Vitézy szerint „ahogy hallani lehet”, a fejlesztés érdemi elemei maradhatnak el, írja,

veszélyben a budapesti állomások akadálymentesítése (Békásmegyer, Margit híd),

az érdemi csomóponti fejlesztések,

a közös busz- és hévállomások Pomázon vagy Szentendrén,

az érdemi városi integráció,

a zöldítés,

és a XXI. század derekán elvárható építészeti minőség.

Mindemellett felidézte, ahogy már a vonatok kapcsán is jelezte, törölnék a lehetőséget az esztergomi vonalról való beközlekedésre a Batthyány tér felé, ami az esztergomi vonal kapacitásának bővítéséhez kellene.

Úgy látszik, a budapesti és az agglomerációs utasok nem számítanak – ezt jelenti ugyanis ez a „racionalizálás”

– jelentette ki Vitézy.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint ebben a projektben is óriási káoszt fog majd maga mögött hagyni így Lázár, hisz módosított és aktualizált tervek nélkül, a félbehagyott tervezés közepén kiírni egy kivitelezést teljesen szakszerűtlen.

„Viszont egy aranybánya és végtelen időhúzási lehetőség lesz a kivitelező számára… Lázár a saját beruházási törvényét sem veszi komolyan: aszerint ilyet éppen tilos lenne csinálni, csak részletes kiviteli tervek alapján lehetne vállalkozásba adni egy ilyen munkát. Itt ilyesmi nincs, sőt, még a korábbi tervezési fázisok sem készültek el. Ez csak kontár kapkodás így” – jegyezte meg.

Vitézy Dávid szerint ugyanakkor a szentendrei vonal utasai még így is jobban járnak, mint a ráckevei, a gödöllői vagy a csepeli hév utasai, ahol már racionalizálás sincs. „Az elmúlt négy év mérlege világos: Lázár János a hév-vonalak fejlesztését leállította, és a H6, H7, H8, H9 vonalakon belátható időn belül már nem is ígérik a felújításukat és az új járműveket sem. Szégyen és gyalázat” – zárta bejegyzését az egykori főpolgármester-jelölt.