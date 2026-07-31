Százéves halhagyomány: a hideg víz és a türelem pisztrángot terem Lillafüreden

Máig cseng a fülemben Schubert: A pisztráng című dala, amelyet gimnáziumban annyira kedveltünk, hogy még az iskolafolyosón is énekeltük. De aki egyszer megérezte a frissen sült pisztráng illatát a Garadna-patak partján, annak Lillafüred örökre egyet jelent majd ezzel az egyszerű, mégis utánozhatatlan fogással, és nemcsak a hűs bükkerdők vagy a barlangok miatt fog visszajárni a vidékre. A lillafüredi pisztráng története azonban jóval többről szól, mint egy népszerű kirándulóhely büféjéről. Ember és a természet együttműködését, a több mint egy évszázados haltenyésztési hagyományt jelenti, és azt, hogyan válhat egy egyszerű sült hal egy egész vidék gasztronómiai jelképévé.