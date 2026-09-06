Rövid, szórakoztató történetek – szilánkok – Darvas Ivántól a kergemarha-kórig. Második rész.
A két éve elhunyt tudós életműve máig időszerű kérdéseket vet fel a szociológia, a filozófia és az irodalomelmélet számára. Emlékére rendeztek két napos konferenciát Kőszegen, ahol az előadók Hankiss kérdéseire kerestek válaszokat.
Utolsó útjára kísérték szombaton a Farkasréti temetőben Hankiss Elemér szociológust, irodalomtörténészt, a Magyar Televízió korábbi elnökét, aki rövid, súlyos betegség után, 86 éves korában hunyt el január 10-én.
A szombaton elhunyt Hankiss Elemér szociológust, irodalomtörténészt, Budapest díszpolgárát a fővárosi önkormányzat saját halottjának tekinti - közölte a Főpolgármesteri Hivatal.
Rövid, súlyos betegség után, 86 éves korában szombat délután elhunyt Hankiss Elemér szociológus, irodalomtörténész, a Magyar Televízió korábbi elnöke.
Rövid, súlyos betegség után, 86 éves korában szombat délután elhunyt Hankiss Elemér szociológus, irodalomtörténész, a Magyar Televízió korábbi elnöke - tudta meg a családtól az MTI.