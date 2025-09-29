Hadházy Ákos és a ferencesek megállapodtak, jövő héttől távolabb tartják majd a Ferenciek terén megszokott tüntetéseket a templomtól

A most keddi demonstrációt követően a tér egy másik pontján lesz a színpad. Az ellenzéki politikus szerint a propaganda egyházellenesnek hazudta őt, amiért ezt a farizeus kormányt bírálja.