A most keddi demonstrációt követően a tér egy másik pontján lesz a színpad. Az ellenzéki politikus szerint a propaganda egyházellenesnek hazudta őt, amiért ezt a farizeus kormányt bírálja.
Sok százan vettek részt a Szegedet romba döntő 1879-es nagy árvíz 135. évfordulóján rendezett felvonuláson és megemlékezésen délután a Tisza-parti városban. Botka László (MSZP) polgármester ünnepi beszédében emlékeztetett rá, 1879. március 12. borzalmakkal teli hajnalán az árvíz romba döntötte a város. A szemtanú Mikszáth Kálmán szavaival "a hajnal nem találta többé Szegedet".