Bár a miniszterelnök Megcsináltuk! felirattal vett könnyes búcsút az Egyesült Államoktól, szombaton kiderült, hogy csak részben. Az általa pénteken hangoztatott korlátlan szankciómentesség egyetlen egy évre szól.
A két válságos állapotban lévő sérült kivételével a pénteki veronai busztragédia minden túlélője elindult Magyarország felé vasárnap délben - közölte az M1 aktuális csatorna saját értesüléseire hivatkozva. A budapesti Honvéd Kórház fogadja a péntek éjjeli veronai buszbaleset négy súlyos sérültjét, aki még vasárnap visszaérkezhet Magyarországra.