Busztragédia - Két sérült kivételével minden túlélő hazaindult

A két válságos állapotban lévő sérült kivételével a pénteki veronai busztragédia minden túlélője elindult Magyarország felé vasárnap délben - közölte az M1 aktuális csatorna saját értesüléseire hivatkozva. A budapesti Honvéd Kórház fogadja a péntek éjjeli veronai buszbaleset négy súlyos sérültjét, aki még vasárnap visszaérkezhet Magyarországra.