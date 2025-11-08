Orbán Viktor és delegációja Trump-sapkás csoportképpel jelezte, hogy hazaindultak

Egyesült Államok;WizzAir;kormánytagok;fideszesek;hazaindulás;Orbán-Trump 2025;

2025-11-08 16:22:00 CET

Bár a miniszterelnök Megcsináltuk! felirattal vett könnyes búcsút az Egyesült Államoktól, szombaton kiderült, hogy csak részben. Az általa pénteken hangoztatott korlátlan szankciómentesség egyetlen egy évre szól.

Irány haza! Ezzel a felkiáltással posztolta, hogy az által vezetett csapata washingtoni útjáról, ahogy a mellékelt fotón és annak feliratán látszik, dolga végeztével távozik. A Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnöktől megszokott egykori „Megcsináltuk!” felkiáltással közzétett képen hiányzókkal is a szűk fideszes kormánystáb látszik, valamennyiük fején a jól ismert piros Trump-sapkákkal. A NER-vállalkozók és a kormánypropaganda képviselői feltehetően már a gépen készítik elő a következő napok „jó híreit”.

Orbán Viktor pénteken washingtoni sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy „sikerült megvédeni a rezsicsökkentést”. – A Török Áramlat földgázvezeték és a Barátság kőolajvezeték esetében is teljes szankciómentességet kaptunk. Nincs olyan szankció, amely Magyarország ellátását korlátozná vagy drágábbá tenné. Ez egy általános, időbeli korlátozás nélküli mentesség – hangoztatta.

Ezzel szemben, ahogy szombaton lapunk is idézte a Reuters cikkét, Orbán Viktor bejelentésétől eltérően csak egy évre kapta meg a teljes szankciómentességet Magyarország az orosz kőolaj és földgázvásárlás tilalma alól az Egyesült Államoktól.

Ezt a brit hírügynökség a Trump-adminisztráció egyik tisztviselőjére hivatkozva írt erről, aki hozzáfűzte, a teljes szankciómentesség fejében az Orbán kormány vállalta azt is, hogy 600 millió dollár (átszámítva 200 milliárd forint) értékben cseppfolyósított földgázt vásárol az Egyesült Államoktól.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége ezen kívül sajtóközleményben számol be egy 114 millió dolláros fűtőelem-vásárlásról és egy 700 millió dolláros tudományos megállapodásról is, ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor egy 468 milliárd forintos ígéret fejében kapta meg egy évre a teljes szankciómentességet. Tehát csak ennek ellenében, ahogy arra utaltunk pénteken is, pénzelheti tovább az Orbán-kormány a Putyin-rezsim Ukrajna elleni háborúját.