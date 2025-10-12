Juhász Péter Pál áldozata: Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, rengeteg gyermekről beszélhetünk

A fiatal nő az RTL Házon kívül című műsorában mesélte el, hogy 14 éves volt, amikor a Szőlő utcai javítóintézet most már letartóztatásban lévő exigazgatója az intim piercingjét mutogatta nekik, de az egyik otthon pincéjében a lányoknak is betett intim testékszereket. Reméli, hogy erőt adhat sorstársainak, hogy álljanak ki, mert igenis van remény, most vannak fülek, amelyek meghallják a szavaikat.