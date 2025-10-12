Juhász Péter Pál áldozata: Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, rengeteg gyermekről beszélhetünk

RTL;szexuális zaklatás;áldozat;javítóintézet;Házon kívül;Szőlő utca;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

A fiatal nő az RTL Házon kívül című műsorában mesélte el, hogy 14 éves volt, amikor a Szőlő utcai javítóintézet most már letartóztatásban lévő exigazgatója az intim piercingjét mutogatta nekik, de az egyik otthon pincéjében a lányoknak is betett intim testékszereket. Reméli, hogy erőt adhat sorstársainak, hogy álljanak ki, mert igenis van remény, most vannak fülek, amelyek meghallják a szavaikat.

Rengeteg gyermekről beszélhetünk. Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, de, volt, mert akkor még kiskorú volt vagy éppen fiatalkorú volt, voltak, voltunk, és mellettünk nem állt senki – jelentette ki az RTL Házon kívül című műsorának vasárnap este sugárzott adásában a Budapesti Javítóintézet letartóztatott volt igazgatója, Juhász Péter Pál egyik áldozata.

Mint arról beszámoltunk, az RTL Házon kívülje először péntek este tett közzé egy részletet abból a videóinterjúból, amelyben megszólal a Szőlő utcai javítóintézet, vagyis a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójának az egykori áldozata. A műsor készítői akkor azt írták, az interjúban a lány elmeséli, hogy alig volt 14 éves, amikor Juhász Péter Pál szexuálisan zaklatni kezdte, valamint hogy az exigazgatóról milyen történeteket meséltek a gyerekotthonos lányok, a férfi hogyan férkőzött a bizalmába, és mi történt, miután a közeledését jelezte a nevelőjének.

A Zsuzsa néven említett lány kiszolgáltatott 14 éves gyermek volt, amikor Juhász Péter Pál ajándékokat kezdett venni neki. A lány úgy érezte, a javítóintézeti igazgató mellette áll, a „haverja”, és a férfi ezt használta ki. Zsuzsa szerint sokakkal megtette azt, amit vele, sőt annál többet is, és ráadásul mindannyian kiskorúak voltak.

– Mi nagyon vágytunk az elismerésre. Nagyon vágytunk a szeretetre, meg az odafigyelésre. És ezért nagyon sok mindent megtettünk volna. Én is úgy éreztem, hogy tartozom neki azért, hogy abban az időszakban ott állt mellettem. Pedig nem állt mellettem, most már tudom. Nem az a támogató ember volt, akit én beleláttam

– mesélte.

Zsuzsa azt kérte, hogy az arcát ne mutassák, mert nem szeretné, ha jelenlegi életére, családjára negatívan hatna a vele készült interjú. Arról beszélt, hogy gyerekkori emlékeit igyekezett mélyen eltemetni magában, és ez egészen addig sikerült is, amíg meg nem látta a tévében, hogy Pétert – ahogyan annak idején hívta – bilincsben viszik el a rendőrök.

– Az volt az a pont, amikor rájöttem arra, hogy úristen, mi történt. Minden előjött. Azonnal megkerestem a régieket, és mondtam nekik: „Te emlékszel erre az emberre és látod, hogy nem voltunk hülyék?” És ez nem a mi hibánk volt. Csak egy szörnyetegnek az áldozatai voltunk.

Ő 13 évesen került állami gondozásba, mert nem volt keresőképes ember a családban, aki el tudta volna őket tartani. 2-3 éves koruk óta az egyik nagynénjüknél nevelkedtek, az asszony azonban az Egyesült Államokba ment, így az akkor 12 éves kisfiút és a 13 éves Zsuzsát kiemelték a családból.

Elmondása szerint már az első órák sokkolóak voltak a gyermekek átmeneti otthonában: az orvosi szobában kellett meztelenre vetkőzni, aztán tetőtől talpig beszórták tetűirtó szerrel, és csak utána mehetett a neki kijelölt szobába, ahol vele együtt összesen kilencen voltak. Már az első éjszaka kóstolgatni kezdték, az alatta fekvő lány felnyúlt és a copfjánál fogva az ágyhoz csapta a fejét. Csak magára számíthatott, a nevelőktől sem megértést, sem támogatást nem kapott. – Az egész világot gyűlöltem és utáltam, elkezdtem magamat vagdosni, mert jól esett fájdalmat okozni, az elvette azt, ami bennem van. Illetve ilyenkor kicsit foglalkoztak velem – idézte fel.

Ekkor kereste meg az átmeneti otthon vezetője, Juhász Péter Pál. Közölte vele, hogy az öccsével együtt kivételes szerencsében van részük, mert magával viszi őket egy busztúrára Ausztriába. Zsuzsa azt érezte, hogy foglalkozik vele, kedvesnek, jóképűnek és gálánsnak írta le az akkor a harmincas éveiben járó igazgatót. Arra viszont először csak legyintett, amikor arról beszéltek neki a lányok, hogy vigyázzon az igazgatóval, mert például extra kimenőért „extra szolgáltatásokat” kér.

Juhász Péter Pál akkor sem feledkezett meg róla, amikor Zsuzsát az átmeneti otthonból elhelyezték az egyik pesti gyermekotthonba. Időközben kiderült róla, hogy nagy rajongója az intim piercingeknek. A sajátját meg is mutatta nekik, és közben arról beszélt, „milyen jó a nőnek”, hogy ez neki ott van.

Később elmesélték ezt a nevelőjüknek, akik nem hittek nekik, elképzelhetetlennek tartották – pedig ugyanebben az évben már volt egy bejelentés abban a lakásotthonban, amit ő vezetett, ott az egyik nevelő tett jelzést a Fővárosi Gyermekvédelmi Szolgálatnál. Az érintettet Adriennek hívták, rendszeresen kivitte éjszakánként, és együtt aludt vele. A Házon kívül riportja szerint

Juhász Péter Pál az egyik otthon pincéjében található fürdőszobában intim testékszereket tett be a kislányoknak. Ugyan indult rendőrségi vizsgálat, tovább dolgozhatott, a nyomozás eredménye a mai napig ismeretlen.

Ezt követően új állást kapott, áthelyezték az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottsághoz (OGYSZB), hogy ne legyen folyamatosan ugyanazokkal a gyerekekkel, végül a budapesti Szőlő utcai javítóintézet élére nevezték ki.

Zsuzsáról 18 éves kora után már nem gondoskodott az állam. Külföldre költözött, ma már kétgyerekes anya. Tudta, hogy mi lett Juhász Péter Pálból, és azt is hallotta, hogy magához vett és felnevelt egy kislányt, de a barátnője is egykori neveltje volt. Biztos benne, hogy rengeteg gyerek és fiatal bizalmával élt vissza.

Rengeteg gyermekről beszélhetünk. Hiába mondják azt, hogy nincsen kiskorú, de, volt, mert akkor még kiskorú volt, vagy éppen fiatalkorú volt, voltak, voltunk, és mellettünk nem állt senki

– állította. A rendőrségi iratokban egyelőre két lány neve szerepel, akiket Juhász Péter Pál és a barátnője prostituáltként dolgoztatott külföldön. De ezek csak a közelmúltban történtek: a volt igazgató összesen 38 éven át dolgozhatott gyerekek között – hangzott el a riportban.

– Szeretném elhinni, hogy most az egyszer talán a hangunk kicsit messzebb ér, és igenis azok, akik eddig a sötétségben bújtak, most kívánnak lépni a fényre. És képes lesz ez az interjú egy kicsi erőt adni nekik arra, hogy igenis van remény. Itt vagyunk és igenis álljatok ki és mondjátok el, mert most vannak fülek, akik meghallják a szavainkat

– zárta történetét az egykori áldozat.

Tovább gyűrűzik a Szőlő utcai botrány

Amint arról lapunk is beszámolt, a 444 egy héttel ezelőtt a lap által megismert hivatalos dokumentumokra hivatkozva írta, hogy a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatója 12 éves kora óta ismerte azt a lányt, akit később prostituáltként futtatott. Az említett iratok szerint Sárát (a lány nevét megváltoztatták – a szerk.) korábban játékterembe és gyorsétterembe is elvitték, olykor pedig éjszakára is kimaradt. Általában ketten mentek érte, Juhász Péter Pál vagy jelenleg szintén letartóztatásban lévő élettársa, aki később Sára barátnője lett. Bár ekkora lány még édesanyjával élt – aki megbízott a férfiban –, később otthonban helyezték el. Az intézménybe kerülése után egy hónappal készült róla egy rutin pszichológiai szakvélemény, amely többek között azt állapította meg, hogy szexuális bántalmazás érhette.

A Budapesti Javítóintézet körüli botrány sértettjei nem a Juhász Péter Pál által vezetett intézményből, hanem más fővárosi gyermekvédelmi otthonokból származtak. A férfi korábban több gyermekvédelmi intézményben dolgozott, ahol megismerkedett élettársával és helyettesével. Az áldozatok beszervezését az élettárs intézte, aki saját múltja révén könnyen teremtett kapcsolatot a gyermekvédelemben élő fiatalokkal.

Nem csak egy bűncselekményről van szó a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben, a nyomozás érdemi része pedig még el sem kezdődött. Még nem tisztázott, hogy Juhász Péter Pál és élettársa mikor kezdte futtatni Sárát vagy bárki mást. A nyomozás jelenleg is tart, és a kényszerítés egyelőre csak gyanú, amelyet Sára maga tagad. Dokumentumok szerint a férfit és társát már 2012-ben kihallgatták egy kiskorú szexuális bántalmazása kapcsán, akit később a feltételezés szerint prostitúcióra kényszerítettek. Sára a 2010-es évek közepén eltűnt a gyermekotthonból, azóta is prostituáltként dolgozik. Az egésznek azért van jelentősége, mert a botrány kitörése után a hivatalos állami és kormányzati kommunikáció kitartóan azt hangsúlyozza, hogy az ügynek nincsenek kiskorú sértettjei, minden szereplő nagykorú.