A Margit-negyed pár év alatt Budapest egyik legfelkapottabb kulturális és közösségi városrésze lett, a Time Out Magazin a világ harmincnegyedik legmenőbb városrészének választotta. Mindez a második kerület 2021-től indult revitalizációs programjának köszönhető, melynek keretében önkormányzati ingatlanokat bérelhetnek vállalkozások, cégek, társulások, civil szervezetek és magánszemélyek. A kezdetekről a program egyik ötletgazdáját, Ongjerth Dánielt, a pezsgő programokról pedig a Margit-negyed osztályvezetőjét, Bakos-Pálinkás Juditot kérdeztük.
Gellért püspöktől Kádár Jánosig ér a Tisza és a Zagyva torkolatánál alapított település, Szolnok története Benedek Szabolcs Hídváros című regényében, mely huszonegy fejezetben meséli el a címerében a fiókáit a saját vérével etető gödényt ábrázoló város legendáriumát – nem csak szolnokiaknak! A szerző az álmait is megosztotta velünk a beszélgetésünk során.
Száz szóban a fővárosról? Nem lehetetlen. Évről évre erre tesznek kísérletet a 100 szóban Budapest pályázat jelentkezői. A nyertes írásokat most a Városháza Parkban is megismerhetjük.