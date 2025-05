Ha a védőoltás okoz betegséget – Különös jogi eset az EU Bíróságán

Francia bíróság előtt perelt be még 2006-ban egy gyógyszergyártó céget az a férfi, akit 1999 augusztusában a vállalat által előállított vakcinával oltottak be a hepatitis B-vírus ellen. Az illetőnél azonban hamarosan különféle kóros tünetek jelentkeztek, majd egy évvel később megállapították, hogy szklerózis multiplexben (SM) szenved – számol be róla a Magyar Ügyvéd blog.