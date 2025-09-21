Hungarikum lett a bántó komment, de van, aki inkább nevet mérgező mondatokon

A kommentek olvasása különösen romboló hatással lehet a mentális egészségre, minden második magyar netező kapott már olyan negatív hozzászólást, ami aztán az egész napjára rányomta a bélyegét, vagy elvette a kedvét a megszólalástól is. Ebbe nem kell beletörődnünk, legalábbis ez inspirálta Szaszák Fannit, hogy a digitális tér tipikus cinizmusát, rasszizmusát és áldozathibáztatását kellemesebb, egyben figyelemfelkeltő fizikai formába öntse. Párnahuzatokra hímezte a kommenteket, gyógyító, megmosolyogtató műalkotásokká alakítva az online agresszió hétköznapi jelenségeit. Hungarikum kommentek című kiállítását a Kastner Kommunity kávézó Art Open pályázatának kreatív különdíjasaként lehet megtekinteni a Józsefvárosban.