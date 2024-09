- Meghímzett traumák, zsebkendőkbe varrt kérdések

szorongás;szüzesség;hímzés;nőművészet;papírzsebkendő;

2024-09-15 17:23:00 CEST

Amikor először olvastam Boncz Luca művészetéről, meglepődtem azon, hogy a műveit papír zsebkendőkbe varrja. Gondoltam, az nem lehet olyan tartós, hisz könnyen szétszakadhat vagy elázhat, ha például szabad tér alatt állítják ki. Ez pedig így is történt. Amikor egy esős nap megérkeztem a kiállítás színhelyére, egy Benczúr utcai kávézóba, a kertben Luca elázott művei fogadtak, miközben a művész szétnyitotta az egyiket, megmutatva a rávarrt feliratot: „Gólya, gólya, gilice, / Mitől véres a lábad?”– Luca először keszkenőre akart varrni, mert az jobban idézi a folklór világát, de azért gondolta meg magát, mert az egy régi, klasszikus anyag, és ha áthatol rajta a tű, akkor a szövetben keletkező lyuk eltüntethető az anyag mozgatásával.

A papír zsebkendőn viszont minden tűszúrás maradandó nyomot hagy, és nem visszafordítható, akár a szüzesség elvesztése, ami a kiállítás egyik témája is – mondja Páskuly Mercédesz kurátor.

Megsemmisülő művek

Luca a fenti Szidott anyám érte(d)... című sorozatában népdalokból indul ki. A Gólya, gólya, gilice kezdetű dal például a százötven éves török uralmat, majd az azt követő újjáépítést idézi meg, de Lucának más értelmezése is van. – A korábbi kutatásaim alapján ez a dal a török katonáknak a lányokon elkövetett erőszakát mutatja be, mely után „... síppal, dobbal, nádi hegedűvel” gyógyítják az áldozatokat, vagyis a teherbe esett lányokat, akiket aztán a visszatért magyar katonák vettek el feleségül – mondja, majd a kurátor hozzáteszi: – A gyerekdalok generációs traumákról is szólnak, melyeket csupán a népdalokat énekelve még nem érthetünk meg, szükség van azok értelmezésére is.

Más zsebkendőkön hímzett lyukakat látunk, melyek az elvesztett szüzességre utalnak. – Luca ezeket a traumákat meghímezte, de mivel azok zsebkendőkön vannak, ezért van egy életciklusuk, idővel eláznak, szétmállanak és feloldódnak. Ez is a célunk, hogy a kiállítás végére semmisüljenek meg a művek – mondja a kurátor. Hozzáteszi, a társadalom úgy véli, egy nő értéke megváltozik, ha elveszti a szüzességét, mert sokan úgy gondolják, akkor azután az illetőt nem adhatják férjhez, vagy titkolniuk kell, hogy már volt valakivel.

– Nem az határozza meg egy nő helyzetét, hogy szűz-e, vagy sem. A nőknek is megvan a szabadságuk, hogy párt válasszanak, hogy maguk döntsék el, hogy erre mikor vágynak. Minden oldalról nagy nyomás nehezedik rájuk, hogy miként kellene dönteniük – mondja Páskuly Mercédesz.

Tövisekkel teli erdő

Luca szerint a népdalokon keresztül már kis korunkban találkozunk a sztereotípiákkal. – Bár nem hímeztem meg a követező, óvodában hallott sort, de jól emlékszem rá: „A lányoknak száz forint az ára, és mégis viszik őket, a fiúknak meg egy forint, és mégsem viszik őket.” Ez a gondolat már gyerekként ellenszenvet okoz a két nem között – mondja a művész, aki szerint nem baj, ha ezt az óvodások éneklik, de akkor magyarázzák meg nekik, hogy miről is szól.