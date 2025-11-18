A rafinált hivatalnok a sütőt ugyan kifizette, ám értékének csaknem a duplájáért ruhaneműket, és több palack ásványvizet akart kicsempészni a boltból.
Négymilliárd forintból épít Interspar hipermarketet a Spar Magyarország Érden; a mintegy 7 ezer négyzetméteres, környezetkímélő technológiákat alkalmazó létesítmény alapkövét hétfőn tették le az egyik autópálya-csomópont közelében.
A vártnál sokkal nagyobb, 6,38 milliárd fontos (csaknem 2700 milliárd forintos) adózás előtti veszteséget jelentett elmúlt pénzügyi évéről szerdán a Tesco. Az előzetes elemzői várakozások 4-5 milliárd font közötti veszteséget valószínűsítettek a legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat 2014-2015-ös pénzügyi évére.
A legfrissebb lapinformációk szerint ja jövő heti kormányülésen döntenek a vasárnapi zárva tartási törvényhez kapcsolódó rendelet(ek)ről. Hasonlóan az útdíj és az elektronikus áruszállítást követő rendszer bevezetéséhez, az érintetteknek alig egy-két napjuk marad a felkészülésre. Lehet, a kabinet arra vár, az érintett cégek előjöjjenek a farbával, hogyan mérsékelhetik a kötelező pihenőnap miatti veszteségeiket, és a rendelettel a maradék egérutakat is lezárják.
Sorban keresték a Fidesz kegyét a nagy kereskedelmi láncok az első iparági sokkot okozó 2010-es különadók után, ám mára kiderült, ablakon kidobott pénz volt a kormánypárti holdudvarra elköltött sok milliárd forint- írja a Népszabadság.