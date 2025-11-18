Kormányrendelet az utolsó pillanatban

A legfrissebb lapinformációk szerint ja jövő heti kormányülésen döntenek a vasárnapi zárva tartási törvényhez kapcsolódó rendelet(ek)ről. Hasonlóan az útdíj és az elektronikus áruszállítást követő rendszer bevezetéséhez, az érintetteknek alig egy-két napjuk marad a felkészülésre. Lehet, a kabinet arra vár, az érintett cégek előjöjjenek a farbával, hogyan mérsékelhetik a kötelező pihenőnap miatti veszteségeiket, és a rendelettel a maradék egérutakat is lezárják.