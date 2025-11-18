Vádat emeltek egy volt vezető kormánytisztviselő ellen, aki lopott egy üzletből, és zsákmányát egy mikrohullámú sütő alá rejtette

lopás;Balassagyarmat;vádemelés;hipermarket;kormánytisztviselő;

2025-11-18 10:45:00 CET

A rafinált hivatalnok a sütőt ugyan kifizette, ám értékének csaknem a duplájáért ruhaneműket, és több palack ásványvizet akart kicsempészni a boltból.

Lopás vétsége miatt vádat emelt a Balassagyarmati Járási Ügyészség egy 38 éves férfival szemben, aki egy balassagyarmati hipermarketből különféle árucikkeket lopott el több mint 70 ezer forint értékben – derült ki a Nógrád Vármegyei Főügyészség lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. A vádhatóság szerint az eset 2025. augusztus 25-én reggel az egyik helyi hipermarketben történt.

– Az akkor kormánytisztviselőként dolgozó férfi bevásárló kocsijába több ruhaneműt, nyolc palack félliteres ásványvizet és egy mikrohullámú sütőt helyezett. Az önkiszolgáló kasszához érve csak a sütőt fizette ki, majd azt dobozostól a kocsiban lévő ruhákra tette, eltakarva azokat. Ezután a blokkal a kassza automata kapuját kinyitotta, a bevásárlókocsit parkoló autójához tolta, ahol a cselekményét a kamerán keresztül figyelő és utána siető biztonsági őr feltartóztatta. Lapunk is írt róla korábban, hogy ráadásul vezető beosztású hivatalnok volt a tettes, akinek felmentése ügyében Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszternek is meg kellett szólalnia.

Végül a lopási kár megtérült, úgy, hogy a biztonsági őr a kormánytisztviselőt bekísérte az üzlet irodájába, ahol a tetten ért elkövető kifizette az eltulajdonított árukat, így a pontosan 70 132 forintos lopási kár megtérült. – A Balassagyarmati Járási Ügyészség a férfivel szemben kisebb értékre elkövetett lopás vétsége miatt emelt vádat, vádiratában szemben büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárásban, tárgyalás mellőzésével pénzbüntetés kiszabására tett indítványt – áll a közleményben.