Veszélyes online vélemények

A jogsértő kommentekért annak szerzői mellett az a tárhelyszolgáltató is felelős, amely biztosítja a hírportálok olvasói számára a hozzászólást lehetőségét - döntött a strasbourgi emberi jogi bíróság. Az ítélet sokak szerint sérti a szólásszabadságot és öncenzúrához, vagy a kommentszekciók eltűnéséhez vezethet. Ugyanakkor szűrésre szükség van: a szólásszabadság sem megy odáig, hogy minden, durván szélsőséges vélemény szabadon tűrhető legyen.