Gulyás Gergely bejelentette, hogy több ukrán portált is elérhetetlenné tett Magyarországon az Orbán-kormány

2025-09-29 13:20:00 CEST

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a viszonosság elvét követve tükörintézkedésekről döntöttek.

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára címmel tett közzé egy bejegyzést hétfőn Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, melyben bejelentette: a viszonosság elvét követve a mai napon tükörintézkedéseket vezetnek be ukrán hírportálok ellen, így azok Magyarország területén nem lesznek elérhetők.

A miniszter kiemelte, „az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi – köztük magyar – internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. Az igazi bűn azonban, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről”.

Nem hiszem – folytatta Gulyás Gergely –, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, egy szuverén országnak azonban arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra.

„Ha pedig az Európai Unió széttagoltsága Ukrajnában állami cenzúrára ad okot, akkor itt az ideje, hogy Ukrajna lemondjon csatlakozási szándékáról. Az ukrán csatlakozással az EU csak még széttagoltabbá válna. Ha pedig valaki cenzúrára vágyik, akkor jobb lenne, ha Sorosék szuverén országok belpolitikájába való beavatkozását korlátozná, nem az erről szóló szabad véleménynyilvánítást” – jegyezte meg a miniszter.

Bejegyzése zárásaként Gulyás Gergely ismertette az érintett ukrán hírportálokat, ezek a következők:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua/

zakarpattya.net.ua/

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Ukrajnában nemrég több sajtóterméket is blokkoltak orosz propagandára hivatkozva, köztük az Origót és a Demokratát is, erről itt írtunk bővebben.