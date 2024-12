Halálos áldozatokat követeltek a hóviharok

Legkevesebb nyolcan haltak meg szerdáig az Egyesült Államok északi területeit sújtó rendkívüli hóviharok miatt. Hárman hólapátolás közben kaptak szívrohamot, egy ember egy hómaró működtetése közben esett össze, egy ember közlekedési balesetben halt meg, egy férfit pedig holtan találtak az autójában, egy árok mélyén, több mint 3 és fél méteres hó alatt. Ezeket a tragédiákat New York állam északnyugati részéből jelentették, de New Hampshire és Michigan államban is történt egy-egy haláleset.