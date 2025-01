- Ítéletidő van, hetvenmillió ember szenved az Egyesült Államokban tomboló hóviharok miatt

tél;időjárás;hóvihar;Egyesült Államok;rendkívüli állapot;járattörlés;

Az Egyesült Államok középső részén szinte apokaliptikus körülmények alakultak ki, miután az elmúlt napokban 2011 óta nem látott mennyiségű hó hullott. A rendkívüli állapotok 70 millió embert érintenek - derül ki a BBC és a CNN beszámolójából.

Több szövetségi államban, Arkansas-ban, Kansasban, Kentuckyban, Missouriban és Virginiában rendkívüli állapotot rendeltek el. Meteorológiai figyelmeztetések szerint a hóvihar az ország középső részén jelentős fennakadásokat okozhat, veszélyes és lehetetlen közlekedési viszonyok, valamint széleskörű lezárások várhatóak. A helyzet súlyosbítja a rendkívüli hideg, az előrejelzések szerint amerikaiak milliói szembesülhetnek rekordalacsony hőmérsékletekkel a rendkívüli téli vihar következtében. Egyes légitársaságok bizonyos városokba és városokból utazó ügyfeleik számára elengedik az átszállási díjakat, hogy enyhítsék az utazással járó nehézségeket.

A FlightAware weboldal adatai szerint már csaknem kétezer járatot töröltek a vihar miatt.

Kansas és Missouri egyes részein különösen súlyos viharos széllökések és hóviharok pusztítottak, tovább nehezítve az ott élők helyzetét. Az előrejelzések szerint a viharhoz akár 80 kilométer per órás széllökések is társulhatnak. A hóvihar a nap folyamán kelet felé halad az Ohio folyó völgye irányába, majd vasárnap késő este és hétfőn eléri a közép-atlanti térséget.

Wes Moore, Maryland kormányzója szombaton azt közölte, hogy az állam felkészül a viharra, amely várhatóan jelentős hatással lesz az utakra és a közlekedési csomópontokra. Hozzátette, az állam egyes részein jelentős hófelhalmozódásra lehet számítani, amely további kihívásokat okozhat a közlekedésben.

Az extrém időjárás nem kíméli Kanadát sem. Északabbra a kanadaiak is megtapasztalják a sarki örvény hatásait, amely rendkívüli hideggel és hóeséssel sújtja az ország számos területét. Kanadában a hétvégén az ország nagy részére szélsőséges időjárási riasztást adtak ki, mivel a fagyos hőmérsékletek szinte minden régiót érintenek. Egyes területeken hófúvások nehezítik a helyzetet. Manitoba a szélcsendes időjárás ellenére a hőmérséklet extrém mértékben, akár -40 Celsius-fokig is csökkenhet, Eközben Ontario egyes részein akár 40 cemtiméter hó is hullhat vasárnap.

Eközben Washington DC-ben a törvényhozók készülnek az elnökválasztási eredmények hivatalos hitelesítésére, amelyre az elnökválasztás után hagyományosan január 6-án kerül sor. De mi történik, ha hóvihar sújtja az amerikai fővárost? Thomas Berry, a Cato Intézet alkotmányos tanulmányok központjának igazgatója szerint semmi. A választási szavazatszámlálás reformjáról szóló törvény értelmében a képviselőháznak nincs mérlegelési joga az időpont megváltoztatására. Ez azt jelenti, hogy

a kongresszusnak törvény szerint pontosan január 6-án, amerikai keleti parti idő szerint 13 órakor kell megkezdenie a hitelesítést külső körülménytől, például időjárási viszonyoktól függetlenül is.

A feladat nag kihívást jelenthet idén, mivel Washington DC-ben a fagy mellett jelentős havazást jósolnak, 12-25 centiméter vastagságú hóval. Az előrejelzések szerint a jegesedés áramkimaradásokhoz vezethet, különösen, ha a jeges utak akadályozzák az áramszolgáltatók személyzetének mozgását. Az ilyen helyzet különösen veszélyes lehet az extrém hidegben fűtés nélkül maradt emberek számára, ami életveszélyes következményekkel is járhat.

A legtöbb hó várhatóan Missouri, Illinois, Indiana, Ohio és Nyugat-Virginia hidegebb területein halmozódik fel. Azokon a helyeken, ahol a melegebb levegő jelenléte miatt hó helyett havas eső és jég képződik, a hó mennyisége kisebb lesz.

Ez a vihar képes több mint 30 centiméternyi havat és jelentős mennyiségű jeget hozni, miközben az évszak leghidegebb hőmérsékletei érkeznek utána. Több nagyvárosban már riasztást rendeltek el a várható, történelmi mértékű hómennyiség miatt.

A hatalmas téli vihar hétfő késő este várhatóan elhagyja az Egyesült Államok keleti partvidékét, és hatása az éjszaka folyamán fokozatosan csökken. Bár a vihar közvetlen hatásai megszűnnek, metsző hidegre, akár 30 fokkal is alacsonyabb hőmérsékleti mélypontokra lehet számítani az ilyenkor megszokottnál.