Egy hét alatt csaknem a kétszeresére nőtt a koronavírusos esetek száma Romániában, további növekedésre számítanak

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter azonban elmondta, nincsenek olyan adatok, amelyek arra utalnának, hogy az esetszámok növekedését okozó kórokozók nagyobb arányban okoznának súlyos betegséget, mint az omikron korábbi alváltozatai.