Az Országgyűlés elnöke átmenetileg a köztársasági elnök jogköreit gyakorolja, és ahogy a parlamentben, úgy az országban is a nyugalmat árasztaná, a meglévő indulatokat fékezné.
Tovább mélyül a brazil belpolitikai válság, Michel Temer ideiglenes államfőt közvetlenül is kapcsolatba hozták a Petrobras állami olajtársaságnál kialakított korrupciós hálózattal.
Riadóészültségbe helyezték az ukrán fegyveres erőket azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton felhatalmazást kapott a parlament felsőházától a katonai beavatkozásra Ukrajna egész területén. Barack Obama 90 perces telefonbeszélgetést folytatott az orosz elnökkel, Putyin közölte, Oroszország fenntartja a jogot, hogy fellépjen az ukrajnai orosz kisebbség védelmében. Szombaton ülésezett az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hétfőre összehívták az Európai Unió külügyminiszteri tanácskozását.