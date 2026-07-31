Háború szélére sodródott Ukrajna

Riadóészültségbe helyezték az ukrán fegyveres erőket azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök szombaton felhatalmazást kapott a parlament felsőházától a katonai beavatkozásra Ukrajna egész területén. Barack Obama 90 perces telefonbeszélgetést folytatott az orosz elnökkel, Putyin közölte, Oroszország fenntartja a jogot, hogy fellépjen az ukrajnai orosz kisebbség védelmében. Szombaton ülésezett az ENSZ Biztonsági Tanácsa, hétfőre összehívták az Európai Unió külügyminiszteri tanácskozását.