Változik a Forma-1-es időmérő edzés menete

A hétfőn kezdődő, ma befejeződő barcelonai Forma-1-es teszt során nem csak a pályán, hanem a bokszutcában is felpezsdült az élet. A beszédtémát az szolgáltatta, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) közleménye szerint már az idén megváltoztatják az időmérő edzés rendszerét. A kvalifikáció idén is három szakaszból áll majd – egyben azért nem lehetne lebonyolítani, mert a tévétársaságoknak a reklámokkal is számolni kell –, az elsőben és a másodikban is hét-hét pilóta esik ki, az utolsó harmadban nyolcan maradnak.