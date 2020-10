Meglepetésre lett Hamiltoné a pole pozíció

A rajtsorrendről döntő időmérő edzés 15 órakor kezdődik Portimaóban.

A pénteki két gyakorláson is leggyorsabb Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája zárta az első helyen a Forma-1-es Portugál Nagydíj szombati, harmadik szabadedzését. A 31 éves versenyző mögött hatszoros világbajnok és címvédő csapattársa, az összetettben most is élen álló brit Lewis Hamilton végzett másodikként. Harmadikként Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája zárt. A rajtsorrendről döntő időmérő edzés 15 órakor kezdődik Portimaóban. Eredmények: 3. szabadedzés (az élcsoport): 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 1:16.654 perc 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:16.680 3. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:16.812 4. Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri) 1:16.930 5. Alexander Albon (thaiföldi, Red Bull) 1:17.117 6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:17.229 A további program: időmérő edzés 15.00 vasárnap: futam 14.10