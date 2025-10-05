A kerekasztal lovagjai

A baloldali, demokratikus pártok tagjait, ellenzéki gondolkodókat, közvélemény-kutatókat, politikai intézeteket, sajtóorgánumokat, valamint közszereplőket is várnak a holnap alakuló ülést tartó, új Demokratikus Kerekasztal (DEKA) kezdeményezői. Noha a Fidesz, s Orbán Viktor nem szerepel a meghívottak listáján, az alapító Lovas Zoltán szerint kezdeményezésük elérte a kormányoldal ingerküszöbét is. A DEKA egyelőre nemzeti konszenzust képező szakpolitikai minimumok meghatározásán dolgozik majd, de március 15-re igyekeznek programmal is előállni.