Január 31-ig új munkaszerződést kapnának a testületnél dolgozók.
A területi és önkormányzati közigazgatásban a túlnyomó többség havi fizetését továbbra is a garantált bérminimum szintjén, bruttó 320 ezer forint körül tartják.
Az összes tárca összes államtitkárának és miniszterének emelték a bérét.
Gulyás Gergely törvényjavaslata rálicitál az állami intézmények vezetőinek milliós illetményemelésére.
A béren kívüli juttatások kormányzati visszavágása körüli zavar elérte a faiparban dolgozókat is. A döntésben bizonytalan gazdaságok felfelé mutogatnak, az állásfoglalás késik.
Új jogállást vezetnek be „honvédelmi alkalmazott” néven.