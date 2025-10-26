Jelenünkről tanulhatunk a XIX. századi irodalom jövőbemutató műveiből – Interjú Hites Sándor irodalomtörténésszel

Kezd egyre világosabbá válni, hogy társadalmi problémáinkat nem magyarázhatjuk kizárólag az államszocializmus vagy a Horthy-korszak örökségével. Az elmúlt három évtizedben Magyarország a nyugati tőkés világ részévé vált, nálunk is a piacgazdaság, a kapitalizmus mechanizmusai működnek, így ezek természetét kell minél jobban megérteni és kritikusan szemlélni, hogy kezelni tudjuk a keletkező válsághelyzeteket. Hasonló folyamat zajlott le a 19. századi polgárosodás idején, ezért kezdte tanulmányozni a korszak magyar irodalmának politikai gazdaságtanát a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának egyik kutatócsoportja. A csoport vezetőjével, Hites Sándor irodalomtörténésszel arról is beszélgettünk, miben hasonlít Bill Gates, Mark Zuckerberg és gróf Széchenyi István.