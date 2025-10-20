A lassan pusztuló porcok nyomában

A főleg nagyízületeket érintő (térd, csípő) kopásos betegségek gyakorisága világszerte növekszik. Összefüggésbe hozható ez a fejlett országokban a születéskor várható élettartam növekedésével, a népesség elöregedésével, amely általános jelenség. A betegség több mint egyszerű porckopás, „osteoarthritis” az orvosi terminológia szerint, ami azt jelenti, hogy a teljes ízület érintett és gyulladásos folyamat is kíséri.