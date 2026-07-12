Rövidesen kettészakadhat Ausztria legnagyobb gleccsere, a Grossglockner lábánál húzódó Pasterzét már csak egy keskeny jégsáv tartja össze. A gleccserek, s nem mellesleg az emberiség sorsát a helyi klíma, a csapadékmennyiség és a légszennyezés együttesen határozza meg.
Gleccserkutatók tanulmányozzák azt az óriási jégtömeget, amely a minap vált le a grönlandi Jakobshavn gleccserről, amelyből a feltételezések szerint annak idején kialakult az Atlanti-óceánban a Titanic katasztrófáját előidéző jéghegy.