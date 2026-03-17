Péntekre: jégdarazápor, viharos szél

Pénteken többfelé alakul ki zápor, helyenként ismét lehet jég- és hódarazápor is, elsősorban a Miskolc-Békéscsaba vonal mentén és attól keletre zivatar is lehet. Az ország nyugati, délnyugati részén kevesebb gomolyfelhő képződik, errefelé a csapadéknak is kicsi a valószínűsége. Az erős, illetve viharos nyugati, délnyugati szél északnyugatira fordul. Hajnalban -3, +2 napközben 10 fok körül alakul a hőmérséklet, délnyugaton lesz enyhébb, északkeleten a hidegebb idő.