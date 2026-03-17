Fehérbe öltözött a Kékes, havazott és jégdara is hullott a Mátrában

2026-03-17 17:37:00 CET

A tavasz átmenetileg télbe fordult északi tájainkon. Szerdától szárazabb és naposabb idő várható.

Hózáporok, hódara, jég esik az északi tájakon, a Kékes pillanatok alatt kapott egy vékony fehér réteget – írta nem sokkal dél után az Időkép. A meteorológiai portál magyarázata szerint egy úgynevezett hidegcseppnek köszönhetjük a pár fokos lehűlést és a változatos tavaszi időjárást. – A magasból lekeveredő hideg levegő miatt várható volt, hogy a hegycsúcsokon a fagypont környékén megváltozik a halmazállapot – tették hozzá.

Beszámolók szerint a Kékes egy gyors havas szórást kapott, előbb hózápor érkezett, majd jégdara hullott, mintha gyorsan egy adag porcukorral szórták volna meg. A Mátrában és környezetében többek közt Markazon, Szücsiben, Nagyrédén és a Kékesen hódaráról, jégdaráról számoltak be az Időkép észlelői. – Télies csapadék ma még a legmagasabb hegycsúcsokon előfordulhat, másutt záporokra, kisebb esőre kell készülni, néhol zivatar nem kizárt. Szerdától ismét szárazabbra és naposabbra fordul az idő, de szeles marad – olvasható a portál előrejelzésében.