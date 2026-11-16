„Korlátozott ideig!”„Ne maradjon le róla!” Nem jófejségből sürgetnek minket ilyen szlogenekkel a gyártók, a kereskedők: nyilvánvalóan a pénzünket szeretnék, és az egyik legősibb ösztönünkre bazírozva igyekenek kiénekelni a zsebünkből. Aki leleményes, felvásárolja az olcsó holmit, és továbbadja jóval drágábban, mert mindig lesz, aki nem tud ellenállni a korlátozottan elérhető zsákmány varázsának. Nézzük meg szakemberek segítségével, hogy mi tartja mindezt mozgásban, és hogyan lehetünk résen a legközelebbi kísértésnél.
Csak saját magát okolhatja, aki a közösségi oldalakon vásárol belépőt a magyar válogatott Európa-bajnoki csoportmérkőzéseire és csalás áldozata lesz.
Úgy tűnik, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a brazíliai vb-t sem ússza meg hatalmas botrányok nélkül. Arról már korábban beszámoltunk, hogy a saját vendégeik miatt kilakoltatták az elődöntőben érdekelt hollandokat a szállásukról, most kiderült, jegyüzérkedés miatt őrizetbe vették a nemzetközi szövetség egy legfőbb alvállalkozóját, és az ügyben érintett lehet Joseph Blatter FIFA-elnök unokaöccse is. Ráadásul az is tény, a fegyelmi bizottság messze nem mér egyenlő mércével.