Önkompromittáló őszinteség – Bódis Krisztával az Istenhegy-trilógiáról

Egy igazi tehetség, aki a bilincsbe záró elvárások ellenére jórészt mégis megvalósíthatta álmait és ambíciót – nőként, a XX. század első felében! Tüdős Klára (1895–1980) jelmezeket és ruhákat tervezett, divatszalont nyitott, forgatókönyvet írt és filmet rendezett, többek között – majd sok-sok ember életét mentette meg. Ezzel posztumusz elnyerve a Világ Igaza kitüntető címet. Bódis Kriszta monumentális, háromkötetes, összesen több mint 1600 oldalas Istenhegy-regénytrilógiája – Kisasszonyképző; Korzón a pokolba; Árnyék és fény – az ő történetét meséli újra, de egészen sajátos módon. A miértekről és a hogyanokról a szerzővel beszélgettünk.