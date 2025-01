J-Lo himnuszba fojtja bánatát

Jennifer Lopez nem hagyja, hogy Casper Smarttal való szakítása búskomorságba taszítsa. Bár már a FIFA is bejelentette, hogy az énekesnő lemondja szereplését a futball-világ bajnokság megnyitóján, J-Lo gyorsan cáfolt: ott lesz és ő énekli holnap este Sao Paulóban a vb hivatalos himnuszát, a We Are One (Ole Ola) című dalt.