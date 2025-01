- Több hollywoodi sztár háza is porig égett a Los Angeles-i tűzvészben

Los Angeles;tűzvész;Jennifer Love Hewitt;hírességek;Steven Spielberg;Tom Hanks;Reese Witherspoon;Matt Damon;Ben Affleck;Adam Sandler;James Woods;Mark Hamill;Jamie Lee Curtis;

2025-01-09 14:56:00 CET

Több hollywoodi híresség házát, villáját és birtokát sem kímélte az eddig legkevesebb 5 ember halálát okozó Los Angeles-i tűzvész. Paris Hilton és Billy Crystal otthona például porig égett az otthona a katasztrófában - számolt be a Sky News.

A lángok miatt Tom Hanksnek, Ben Afflecknek és Reese Witherspoonnak is, amint az erdőtűz Los Angeles Pacific Palisades városnegyedében kezdett tovább terjedni. El kellett hagynia az otthonát az Emmy-díjas John Goodmannek, kétszeres Oscar-díjas Anthony Hopkinsnak – aki 2021-ben hatmillió dollárért vett egy öt fürdőszobás, négy hálószibás házat itt – és a Golden Globe-díjas James Woodsnak is, aki arról számolt be, hogy biztonságosan evakuálták az otthonából.

A Rendőrakadémia-franchise sztárja, Steve Guttenberg a Sky Newsnak elmondta, pánikrohamoknak volt tanúja szerte a környéken, miközben próbált segíteni a kétségbeesett lakóknak az evakuálási munkában. Több anya rémülten kereste a gyermekeit. Ő színész azzal segített, hogy arrébb hajtott a tűzoltók útjában parkoló autókkal. A Star Wars-filmek Luke Skywalkerje, Mark Hamill szintén menekülni kényszerült malibui otthonából. Az Oscar-díjas dalszerző, Diane Warren a 30 éve épült otthonát vesztette el a tűzvészben. A Rólunk szól sztárja, Mandy Moore is kénytelen volt elhagyni a házát az Altadena közelében is tomboló tűz miatt. Ő gyermekeivel, macskáival és kutyájával együtt kellett menekülnie, ideiglenesen egy barátjuknál húzzák meg magukat. Az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis arról számolt be, hogy otthona ugyan egyelőre megúszta a pusztítást, de a környék hatalmas károkat szenvedett.

Több más celebritás is a tűzvész fenyegette környéken él, itt van az otthona Dr Dre rappernek, Jennifer Love Hewittnak, Adam Sandlernek, Adam Brodynak, Leighton Meesternek, Tyra Banksnek, Martin Shortnak, Anna Farisnek, Milo Ventimigliának, Linda Cardellininek, Mary McDonnellnek és Miles Tellernek is. Veszélyben lehet Rita Wilson, Matt Damon, Steven Spielberg, Hilary Swank és Sally Field háza is.

A közeli Malibura már decemberben is lecsapott a tűzvész, ott az ismert nevek közül többek közt Beyoncé és Jay-Z, Kim Kardashian, Lady Gaga és Billie Eilish él.

A katasztrófának eddig legkevesebb öt halálos áldozata van, mindegyik holttestre Eaton körzetében bukkantak rá. A CNN szerint Los Angeles történetének legpusztítóbb tűzvésze dúl. Los Angeles környékén és a városhoz tartozó területeken 5 tűzvészről terjednek lakott területekre át a lángok. Ezeket a helyszínükről nevezték el, három órával ezelőtti adatok szerint a kedden terjedni kezdő palisadesi 15 832, az eatoni 10 600, a hursti 855, a szerdai lidiai 348, a sunseti pedig 60 hektáron pusztít. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal adatai szerint összesen 26 978 hektáron 109 négyzetkilométeres területen ég a tűz. Összesen 55 tűzfészekről tudnak, oltásukat jelentősen nehezíti az erős szél.