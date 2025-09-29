Semjén Zsolt: Ezek a vádak fizikailag lehetetlenek

A miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd című műsorában az egyre tisztázatlanabb botrányban kuszálta össze még jobban a szálakat. Múlt hétfői parlamenti beszédét erkölcsi kiállásnak tartja, és eljutott az államszerkezet elleni vérvádig.