A miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd című műsorában az egyre tisztázatlanabb botrányban kuszálta össze még jobban a szálakat. Múlt hétfői parlamenti beszédét erkölcsi kiállásnak tartja, és eljutott az államszerkezet elleni vérvádig.
Gyors jogi következményeket helyezett kilátásba szerdán az Európai Bizottság (EB) arra az esetre, ha Lengyelországban az államfői vétó ellenére végül elfogadják a kifogásolt törvényeket, amelyek a bírálók szerint aláásnák az igazságszolgáltatás függetlenségét.