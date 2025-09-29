Semjén Zsolt: Ezek a vádak fizikailag lehetetlenek

Orbán-kormány;Semjén Zsolt;pedofil-botrány;megtorlás;bicskei gyermekotthon;Szőlő utca;jogi következmények;

2025-09-29 21:13:00 CEST

A miniszterelnök-helyettes az ATV Egyenes beszéd című műsorában az egyre tisztázatlanabb botrányban kuszálta össze még jobban a szálakat. Múlt hétfői parlamenti beszédét erkölcsi kiállásnak tartja, és eljutott az államszerkezet elleni vérvádig.

Többről is szó van: ezek a vádak, nem hogy nem igazak, hanem lehetetlenek, fizikailag lehetetlenek. Nem ismerem a gyermekvédelmi világot, nem voltam soha gyermekvédelmi intézményben, a Szőlő utca közelében sem jártam, de Ózdon sem voltam sehol, és ott nincs is ilyen – sorolta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Rónai Egonnak az ATV műsorvezetőjének felvetésére, hogy súlyos vádak érték a Szőlő utcai ügyben. A közigazgatásban a gyermekvédelemhez tartozó Budapesti Javítóintézetről azt mondta, az fiatalkorúak börtöne, 12-18 év közötti letartóztatott fiatalok vannak ott, és az ott kirobban ügyben nincs fiatalkorúak érintettsége, ahogy sem politikus, sem kormánytag nem érintett és nem is lehet.

Semjén Zsolt állítása azért is meglepő, mert nemrég az ügyészség magához is vonta a nyomozást, amiről korábban azt állította, hogy tíz éve zajlik, szerinte ő egy újságcikk nyomán keverte össze az egy éve tartó nyomozással, mert korábban is voltak vizsgálatok, amelyekről ő nem tudott. Mint állította, a Szőlő utca intézmény volt igazgatóját, Juhász Péter Pált nem, hogy nem ismerte, de nem is látta soha. Kemelte viszont, hogy ő nőket futtatott, tehát strici, akit a kormány zéró toleranciájának köszönhetően egy feddhetetlenségi vizsgálat buktatott le. Arra a kérdésre, hogy miért hangsúlyozta szeptember 22-i parlamenti felszólalásában, hogy soha, semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze, azt mondta: bűnös viszony minden olyan szexuális cselekmény ami nem csak a jogba, hanem az egyházi tanításba is ütközik.

Semjén zavaros fejtegetésbe kezdett, amikor a Völner-Schadl-ügy egyik vádlottjának rá utaló kézírása került szóba, ahogy a bicskei gyermekotthon pedofilügyében jogerősen elítélt Kunstár Bélát is következetesen Csabaként emlegette, és azt magyarázta, hogy a férfi több, általa fővédnökölt rendezvényen trombitált. A pedofíliával érintett papok, Pajor András és Hilarion metropolita kitüntetéséről nem ő döntött, ő csak átadta azokat, de nem is hallott a bűneikről.

– A magyar politika történetében ilyen súlyos vád még nem volt, két kormánytagra. A támadás és Arató Gergely kérdése rám irányult, de nálunk zéró tolerancia van a pedofíliával szemben – fogalmazott.

Semjén Zsolt közölte: „A politika nem minden, a személyes becsületemet, identitásomat támadták, ez egy erkölcsi kiállás volt. (...) Ez egy vérvád, a kormány egésze, az egész államszerkeze ellen. Ha a kormány tagja bűnös, akkor ez a kormány nem maradhat a helyén, és ha ezt a rendőrök nem tárják föl, jön az állam szétesése, és egy új Majdan jön. – Nyilvánvaló, a kormány megbuktatására szövetkeztek influenszerek, újságírók, politikusok – itt Dobrev Klárát és Jámbor Andrást nevesítette a miniszterelnök-helyettes, említve az MI6 brit titkosszolgálat nevét, végső célként pedig azt, hogy belesodorhassák Magyarországot az ukrajnai háborúba. Mint mondta, a Kocsis Máté által említett megtorlást lehet szebben is mondani: súlyos jogkövetkezményekkel kell számolni, jönnek a feljelentések.