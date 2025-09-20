Amikor egy liter tejből kettő lesz

Egyetlen doboz tejjel is sokat segíthet a rászorulókon az, aki holnap este, 19 órakor ellátogat a Papp László Budapest Sportarénába – ugyanis hagyományosan idén is, immár 23. alkalommal Dj Dominique szervezett jótékonysági akciót és koncertsorozatot a hátrányos helyzetben lévő és fogyatékos gyermekek számára, akik aznap este kedvenc előadóikat is láthatják az aréna színpadán.