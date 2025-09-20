A Tisza Párt összesen 20 millió forint értékben adott át fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket, játékokat egészségügyi intézményeknek szerte Magyarországon.
A 2015 szuperprodukcióját, A Játékkészítő pop-show-musicalt megálmodó és létrehozó TulipánTündér Produkció nevéhez több jótékonysági akció is fűződik.
Harmadik alkalommal indította el az Ökumenikus Segélyszervezet Felhőtlen gyermekkor elnevezésű jótékonysági akcióját, amellyel nélkülöző és bántalmazott gyermekeknek gyűjt április 30-ig.
Egyetlen doboz tejjel is sokat segíthet a rászorulókon az, aki holnap este, 19 órakor ellátogat a Papp László Budapest Sportarénába – ugyanis hagyományosan idén is, immár 23. alkalommal Dj Dominique szervezett jótékonysági akciót és koncertsorozatot a hátrányos helyzetben lévő és fogyatékos gyermekek számára, akik aznap este kedvenc előadóikat is láthatják az aréna színpadán.
Jótékonysági akciót indított a Ferencváros két hete szívinfarktust kapott labdarúgójának, a lábamputáción átesett Akeem Adamsnek és családjának megsegítésére.