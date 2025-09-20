Magyar Péter: 86 kórház elfogadta a Tisza Párt adományait, csak egy nem volt hajlandó

kórház;adomány;jótékonysági akció;Magyar Péter;

2025-09-20 18:37:00 CEST

A Tisza Párt összesen 20 millió forint értékben adott át fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket, játékokat egészségügyi intézményeknek szerte Magyarországon.

Szombaton 86 kórházba sikerült eljuttatnia összesen 20 millió forint értékben adományokat – fertőtlenítőszereket, higiéniai termékeket, játékokat – a Tisza Pártnak. Ez azt jelenti, hogy az állampolgári felajánlásokból összeállított csomagokat egy kivételével, a Szegedi Tudományegyetem Szentgyörgyi Albert Klinikája kivételével mindegyik egészségügyi intézmény elfogadta. Maga a Tisza Párt elnöke öt budapesti kórházba ment el – derül ki Magyar Péter Facebook-posztjából.

A Tisza Párt az Orbán Viktor által útnak indított mozgalom, a Digitális Polgári Körök első nagygyűlésével párhuzamosan szervezte a jótékonysági akciót. Magyar Péter meg is jegyezte, hogy „ma minden eddiginél nyilvánvalóbbá vált az aljas, embertelen és korrupt hatalom és az emberséges és működő Magyarország közötti különbség”, és újra felhívta a figyelmet, hogy tudomása szerint a DPK-nagygyűlést egymilliárd forintból rendezik meg.