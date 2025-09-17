Karácsony Gergely főpolgármester javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé. Összesen tizenöt képzésnek adhat helyet a pesti Jurányi, amely befogadó alkotó- és játszóhellyé válik a független társulatok számára.
A Fény, Buddha és Jézus is szóba kerül a Fenyő Iván című előadásban a Jurányiban, a címszereplő részvétele nélkül.
Egger Géza a miniszter és Hay Anna az édesanya szerepében Znajkay Zsófi, Egger Géza, Litkai Gergely, Mózsik Imre és Vinnai András A politikusok lelki világa című színdarabjának próbáján a fővárosi Jurányi Házban 2018. január 17-én. A DEKK Színház és a Füge Produkció közös előadását január 19-én mutatják be Bánki Gergely rendezésében.