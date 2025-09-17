A politikusok lelki világa a Jurányiban

Egger Géza a miniszter és Hay Anna az édesanya szerepében Znajkay Zsófi, Egger Géza, Litkai Gergely, Mózsik Imre és Vinnai András A politikusok lelki világa című színdarabjának próbáján a fővárosi Jurányi Házban 2018. január 17-én. A DEKK Színház és a Füge Produkció közös előadását január 19-én mutatják be Bánki Gergely rendezésében.