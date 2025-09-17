Karácsony Gergely;Jurányi Ház;Jurányi;Freeszfe Egyesület;Freeszfe;

2025-09-17 11:59:00 CEST

Karácsony Gergely főpolgármester javaslatot terjeszt a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé. Összesen tizenöt képzésnek adhat helyet a pesti Jurányi, amely befogadó alkotó- és játszóhellyé válik a független társulatok számára.

„A Freeszfe csapata veheti birtokba a pesti Jurányit, a független színházak új alkotó- és játszóhelyét – ezt a javaslatot terjesztem a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése elé” – közölte Karácsony Gergely szerda délelőtt a Facebook-oldalán.

A főpolgármester posztjában emlékeztetett: éppen öt éve annak, hogy tízezrek álltak ki a szabad kultúra, a szabad színházak és a szabad oktatás mellett, amikor a Színház és Filmművészeti Egyetemet „politikai okokból bedarálta a kormány”. Megjegyezte, igyekeznek megtenni minden tőlük telhetőt, támogatni az állam által magukra hagyott, kivéreztetett független alkotóközösségeket.

„A Freeszfe Egyesület célja olyan autonóm alkotóműhely létrehozása, amely méltó a volt Színház-és Filmművészeti Egyetem hagyományaihoz. Teret és lehetőségeket akarnak biztosítani azoknak, akik nem tűrik a művészeti szabadság eltiprását. És most ezt megtehetik a pesti Jurányiban, a Szabolcs utcában, az épületet még idén birtokba vehetik”

– folytatta Karácsony Gergely.

Hozzátette, egy volt iskolaépület átalakításával jön létre az a közösségi tér, amelynek hasznosítására pályázatot írtak ki, és amelyet szakmai testület bírált el. „A Freeszfe Egyesület egy fiatalokat megszólító kortárs és független kulturális központ létrehozását jelölte meg célként. Már meglévő színház- és filmművészeti képzéseiket szeretnék bővíteni, összesen tizenöt képzésnek adhat helyet a pesti Jurányi, ami befogadó alkotó- és játszóhellyé válik a független társulatok számára” – írta a főpolgármester.

A politikus azt is közölte, hogy terveik szerint pszichológus, drámapedagógus és filmes szakemberek segítségével hoznak létre középiskolásoknak segítséget nyújtó programokat, és szenior programot is hirdetnek, ahova a 65 év felettieket várják. Az Egyesület a pályázatában vállalta az ingatlan üzemeltetésével járó kötelezettségeket – zárta bejegyzését Karácsony.