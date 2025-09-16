Pars épphogy döntős

A zürichi atlétikai Európa-bajnokság tegnapi napján nyolc magyar versenyző volt érdekelt, köztük az aranyéremre is esélyes olimpiai bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián. A szombathelyi atléta csak nagy nehézségek árán tudta kiharcolni a döntőbe jutást: selejtezőjében ötödik lett, összesítésben pedig a kilencedik helyen szerezte meg.