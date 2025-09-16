A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba.
„Azt hiszem, nagyon stabil olimpiai döntőt tudtam bemutatni, bár a hőn áhított 80 méter és az edzőm csúcsa nem lett meg” – mondta a kalapácsvető, aki 79,97 méterrel szerzett ezüstérmet a párizsi olimpián.
A tavalyi budapesti világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atléta 79.97 métert dobott a második sorozatban. Micsoda születésnapi ajándék!
Rába Dánielnek sajnos nem sikerült a bravúr és kiesett.
Rába Dániel 71,37 méter és egy érvénytelen kísérlet után 72,29-cel zárt, így klubtársához, az első csoportban szerepelt Varga Donáthoz hasonlóan befejezte szereplését.
Kalapácsvetőnket többezer magyar szurkoló vastapsa köszöntötte az éremátadáskor.
Ez a hazai világbajnokság első magyar érme.
A Dobó SE versenyzője 72,70 méterrel győzött, a tokiói induláshoz pedig 72,50 métert kellett elérni.
Halász Bence bronzérmet nyert kalapácsvetésben a berlini atlétikai Európa-bajnokságon kedden.
Doppingvétség miatt másfél évre eltiltották Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőt.
A zürichi atlétikai Európa-bajnokság tegnapi napján nyolc magyar versenyző volt érdekelt, köztük az aranyéremre is esélyes olimpiai bajnok kalapácsvető, Pars Krisztián. A szombathelyi atléta csak nagy nehézségek árán tudta kiharcolni a döntőbe jutást: selejtezőjében ötödik lett, összesítésben pedig a kilencedik helyen szerezte meg.