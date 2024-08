A kalapácsvető Halász Bence döntős a párizsi olimpián

Á. B.;

2024-08-02 14:31:00

A kalapácsvető Halász Bence döntőbe jutott a párizsi olimpián - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Halász Bence a 18 fős magyar atlétikai csapat éremvárományosa, így esetében az volt a kérdés a selejtező előtt, sikerül-e elsőre túldobnia a 77 méteres szintet, amivel jelentős energiákat takaríthatna meg a fináléra. A kétszeres világbajnoki bronz-, Eb-ezüstérmes versenyzőnek ez majdnem sikerült, 16 centivel maradt el elsőre a szinttől (76,84 m). Másodikra 72,89 méter következett, harmadikra pedig javított a Dobó SE kalapácsvetője és 76,90-nel hatodikként biztosította helyét a vasárnapi 12-es döntőben.

A szintén szombathelyi Rába Dániel 76,83 méteres egyéni csúccsal és 75,53-as idei legjobbal érkezett Párizsba, azaz tőle bravúr kellett volna a továbbjutáshoz. A 26 éves versenyző 71,37 méter és egy érvénytelen kísérlet után 72,29-cel zárt, így klubtársához, az első csoportban szerepelt Varga Donáthoz (71,65 m) hasonlóan befejezte szereplését. Rába a 21., Varga a 25. helyen végzett.

„Hatalmas öröm számomra, hogy itt lehettem, már az is csoda volt, hogy kijutottam. A mostani eredménynél, a 72 méternél azért jobbra számítottam, ekkorát edzéseken, vagy álmomból felkeltve is tudok dobni, valamiért nem úgy jött ki a lépést. Még rengeteg van bennem, amit most sajnos nem tudtam megmutatni” - nyilatkozott Rába Dániel.

A selejtezőt a budapesti világbajnok Ethan Katzberg nyerte tiszteletet parancsoló 79,93 méterrel. A kanadai kalapácsvető idén már 84,38 métert is dobott, aminél csak nyolcan értek el jobb eredményt a világon.