Buli után, buli előtt a hokisaink

Noha a magyar jégkorong-válogatott csupán a harmadik helyen végzett a hétvégén, Budapesten rendezett Négy Nemzet Tornáján, a felkészülési mérkőzések elérték céljukat. Így értékelte a románok, lengyelek és ukránok részvételével megejtett erőfelmérőt Rich Chernomaz szövetségi kapitány, aki az U20-as válogatott szlovéniai kötelezettsége miatt csupán a vasárnapi találkozóra érkezett vissza a válogatott mellé.